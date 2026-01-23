 Dar viena tragiška naktis: ugnyje žuvo du žmonės

2026-01-23 07:28
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Gaisrai nusinešė dar dviejų žmonių gyvybes – penktadienio naktį per gaisrus Lietuvoje žuvo du žmonės.

Prieš vidurnaktį 23.53 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 buvo gautas pranešimas apie tai, kad Plungės rajone, Paukštakių seniūnijoje, Kulskių kaime, Atžalyno gatvėje, dega buvusi ferma.

Pirminiais duomenimis, gyvulių joje nebuvo.

Pastato stogas sukrito, o 1.37 val. buvo rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas.

Po vidurnakčio ugniagesiai skubėjo į gaisrą Vilniaus rajone, Paberžės seniūnijoje, Glitiškių kaime.

Čia degė dviejų aukštų namas. Jame įrengti 38 butai.

„Buvo evakuota dvylika žmonių. Vienas žmogus žuvo, dar vienas buvo sužeistas“, – Eltą informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus budintis pareigūnas.

Šiemet kilo apie 800 gaisrų, juose, pirminiais duomenimis, žuvo dvylika žmonių.

Gaisrų ir žuvusiųjų šalyje padaugėjo stipriai atšalus orams.

