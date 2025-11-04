Druskininkuose dingusio Modesto ieškantys policijos pareigūnai atskleidė vieną iš versijų

„Viena iš versijų, kad nuo „Eglės“ sanatorijos vyras patraukė link miesto. Todėl tikrinami vaizdo stebėjimo kamerų įrašai, bandoma atsekti nueitą kelią“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams sakė Alytaus apskrities policijos atstovė Kristina Janulevičienė.
Pasak pašnekovės, šiandien, lapkričio 4-ąją, M. Mitrulevičiaus artimieji bei savanoriai kartu su policijos pareigūnais ir kinologais tikrino įvairias vietas. Buvo pasitelkta bepilotė skraidyklė. „Paieškos metu praeita ir patikrinta visa pakrantė nuo „Eglės“ sanatorijos link kavinės „Dangaus skliautas“. Taip pat Neravų miškas, parkai, miškeliai esantys Kalviškės teritorijoje. Šukuotos ir vietos nuo Veisiejų gatvės iki Grūtos upelio, tikrinti apleisti pastatai“, – detalizavo policijos atstovė.
Ji pridūrė, kad policijos pareigūnai daugiausia vilties deda į vaizdo stebėjimo kamerų įrašus. „Galbūt įrašai, kuriuos šiandien analizuoja policijos pareigūnai, galės suteikti daugiau informacijos. Tačiau tikrinamos visos su vyro dingimu susijusios versijos – tiek pasirodžiusios komentaruose prie publikacijų žiniasklaidoje, tiek socialiniuose tinkluose ar gautas iš artimųjų, draugų. Tačiau už kažko užsikabinti dar nepavyko“, – teigė K. Janulevičienė.
Paieškas sunkina dar ir tai, kad M. Mitrulevičius su savimi neturėjo mobiliojo ryšio telefono.
Primename, kad 1997 metais gimusio vyro pasigesta spalio 31-ąją. Tądien, apie 14.30 val., jis iš draugo namų Druskininkuose išėjo į parduotuvę ir negrįžo.
Dingusiojo požymiai: vilkėjo juodos spalvos striukę, siekiančią kelius, tamsias kelnes, mūvėjo pilką kepurę. Avėjo juodus batus. Kairė vyro akis – pakraujavusi, raudona. M. Mitrulevičius turi sveikatos problemų. Ką nors žinančius apie jo buvimo vietą, prašoma pranešti tel. nr. 0 611 21255 arba 112.
