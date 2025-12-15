Dviratininkams – tragiškas savaitgalis

13.32 val. Klaipėdos rajone, Gargžduose, automobilis „Dodge Journey Crossroad“, vairuojamas vyro (gim. 1975 m.), partrenkė ir mirtinai sužalojo į važiuojamąją kelio dalį dviračiu išvažiavusį vyrą (gim. 1940 m.), pranešė Policijos departamentas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 85 metų dviratininko mirtimi pasibaigusios avarijos.
Dar vienas dviratininkas žuvo praėjus kelioms valandoms Kelmės rajone, kelio Ramučiai-Vidsodis-Luokė 8-ame kilometre.
16.58 val. dviračiu važiavęs vyras (gim. 1950 m.), išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Mercedes-Benz Sprinter“, vairuojamu vyro (gim. 1987 m.).
Per eismo įvykį nukentėjo 75 metų dviratininkas, jis dėl įvairių kūno sužalojimų paguldytas į ligoninę, kur 18.37 val. mirė.
Dėl šios avarijos taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas.
(be temos)