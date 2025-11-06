 Į griovį nulėkė „Volvo“: šalia rastas sužalotas afganistanietis ir žuvęs latvis

2025-11-06 07:30
BNS inf.

Rokiškio rajone rastas nuo kelio nuvažiavęs lengvasis automobilis, nukentėjo du užsieniečiai, vienas iš jų žuvo, ketvirtadienį pranešė Panevėžio apskrities policija.

Pirminiais duomenimis, trečiadienį, apie 19.44 val., kelyje Juodupė–Aleknos–Aknystė, ties 2,39 kilometru, griovyje, pastebėtas automobilis „Volvo V40“.

Šalia gulėjo sužeistas vyras. Manoma, kad tai Afganistano pilietis, jo asmenybė dar nenustatyta. Dėl sužalojimų jis nuvežtas į Panevėžio ligoninę.

Netoli automobilio, maždaug už 35 metrų, į Juodupės miestelio pusę, griovyje rastas Latvijos piliečio, gimusio 1997 metais, kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

