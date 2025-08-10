 „Į kelią išbėgo stirna“: „Toyota“ vertėsi, sužaloti du žmonės

Anykščių rajone šeštadienio vakarą vairuotojui siekiant išvengti susidūrimo su laukiniu gyvūnu, automobilis vertėsi ir nukentėjo du keleiviai.

Utenos apskrities policijos duomenimis, rugpjūčio 9 d. apie 20.30 val. Anykščių rajono Čiukų kaime blaivus 1969 metais gimęs vyras, vairuodamas automobilį „Toyota“ ir vengdamas susidūrimo su stirna, nesuvaldė transporto priemonės, nuvažiavo nuo kelio ir vertėsi.

Kartu važiavę du 2007 metais gimę keleiviai dėl patirtų sužalojimų gydomi ligoninėje.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

