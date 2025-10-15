Išėjęs iš savarankiško gyvenimo namų Alytuje be žinios dingo Algimantas

Kaip pranešė Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), nuolatinės gyvenamosios vietos neturintis vyras, gimęs 1954 metais, spalio 10 dieną išėjo iš savarankiško gyvenimo namų, esančių Alytuje, ir iki šiol negrįžo.
Asmenis, žinančius apie A. Važnevičiaus buvimo vietą ar jį mačiusius, policija prašo skubiai informuoti Alytaus AVPK Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją Justiną Didiką telefonu +370 700 65 732, mob. tel. +370 601 42744, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Naujausi komentarai