JAV kariuomenė: į Pabradės poligoną atvyko papildomos inžinierių pajėgos su technika

Pranešama, kad į vietą, kur aptiktas dingęs šarvuotis, jau atvyko JAV kariuomenės inžinierių korpuso specialistai, pristatytas didelio pajėgumo srutų siurblys, kranai ir daugiau kaip 30 tonų žvyro. Lenkijos ginkluotosios pajėgos taip pat siunčia karo inžinierių padalinį su 150 žmonių, atsivežančių papildomą vandens siurblį, vikšrines gelbėjimo transporto priemones, kitą papildomą įrangą ir reikmenis.

Kovo 26 d. „Hercules“ buvo aptiktas paniręs į maždaug 15 pėdų gylį po vandeniu ir dumblu pelkėtoje Pabradės poligono teritorijoje. Per pastarąsias 72 valandas gelbėjimo komandos, kurias sudarė JAV ir Lietuvos kariai, kitų Lietuvos institucijų atstovai bei rangovai, dirbo ištisas paras – sausino vietą, kasė ir siurbė dumblą aplink šarvuotį. Operaciją itin apsunkina vietovės sąlygos.

Žemė šarvuočio paskendimo vietoje yra labai šlapia ir pelkėta, todėl be didelių inžinerinių įtvirtinimų ji neatlaiko įrangos, reikalingos 70 tonų sveriančiai transporto priemonei ištraukti, svorio, teigiama JAV kariuomenės pranešime. Be to, teritorijos nusausinimo procesas buvo lėtas ir sudėtingas dėl besiveržiančio gruntinio vandens.

Pasak JAV kariuomenės, per artimiausias 24 valandas į operacijos vietą turi atvykti ir specializuota JAV karinio laivyno narų komanda.