 Kelmės rajone – sudėtinga gelbėjimo operacija: automobilyje buvusią moterį užspaudė sunkvežimis

2025-10-15 12:12 klaipeda.diena.lt inf.

Kelmės ugniagesiai antradienį įvykdė sudėtingą operaciją. Po eismo įvykio lengvajam automobiliui palindus po krovininiu išvaduota moteris.

Apie tai Kelmės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (PGT) feisbuke pranešė spalio 15 dieną. Kaip teigiama, Kelmės PGT ugniagesiai kartu su kolegomis iš Šiaulių ir Kuršėnų, greitosios medicinos pagalbos darbuotojais, policijos pareigūnais bei kitų organizacijų darbuotojais dalyvavo sudėtingame eismo įvykyje.

Jo metu lengvasis automobilis palindo po krovininiu automobiliu. O lengvojo automobilio viduje liko prispausta moteris.

„Bendrų pastangų dėka, moteris buvo išlaisvinta ir perduota greitosios medicinos pagalbos darbuotojams“, – rašoma socialiniame tinkle.

Pasak Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, spalio 14 d. 12.29 val. Kelmės rajone, Šaukėnų seniūnijoje, Šiaulių gatvėje, įvyko eismo įvykis. Kaip teigta, gali būti sužeistų žmonių.

Atvykus į nurodytą vietą, lengvasis automobilis „Nissan Qashqai“ buvo palindęs po krovininiu automobiliu „MAN“. Lengvajame automobilyje buvo prispausta moteris. 

Į pagalbą pasitelkus evakuatorių, vilkikas pakeltas ir, panaudojus automobilio gervę, ištemptas prispaustas automobilis. Panaudojus gelbėjimo įrangą, išlaisvinta moteris. Ji perduota medikams.

