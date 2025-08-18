Kelyje Vilnius – Kaunas, netoli Vievio, užsiliepsnojo vilkikas 2025-08-18 22:04 klaipeda.diena.lt inf. Pirmadienio vakarą kelyje Vilnius – Kaunas, netoli Vievio, užsiliepsnojo vilkikas, paskelbė „Reidas TV“. 1 Įmonių pulsas „Norfa“: ar suderinamas platus šviežių vaisių bei daržovių asortimentas ir tvarumas? Išskirtinė medžiaga 5 Miesto pulsas Kas paveldės mirusio pedofilo butą? Išskirtinė medžiaga Ekonomika ir politika Po derybų Aliaskoje: ar Putinas tikrai kažką laimėjo? Pranešama, kad vilkikas liepsnojo itin stipriai. „Netoli Vievio baigia degti vilkikas“, – teigiama „Reidas TV“ įraše. Šiame straipsnyje: liepsnojo vilkikas Vievis kelias Vilnius - Kaunas Reidas TV Naujausi komentarai Komentaras Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Autorius Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Jūsų vardas Atšaukti Leave this field blank Komentarų nėra Susijusios naujienos Virtualioje erdvėje – karas dėl autorinių teisių Užfiksavo, kaip automobilis blaškosi po magistralę Kelyje Vilnius – Kaunas supleškėjo automobilis „Chrysler“ Biznis – Seimo nario G. Vaičekausko vardu? Daugiau naujienų
