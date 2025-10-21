Kur dabar susisprogdinti kartu grasinusios moters dukrelė? Pavojaus ženklų šeimoje būta ir anksčiau

Kaip jau rašyta, Šiaulių apskrities policijos pareigūnai, spalio 19-ąją gavo šiurpą keliantį iškvietimą – namuose moteris atsuko dujų balioną ir užkūrė židinį. Įtarta, kad ji ketina sukelti sprogimą. Pro langą į namą tądien patekę ugniagesiai gelbėtojai įleido policininkus ir medikus.
Viduje buvo 1978 metais gimusi moteris su 2023 metais gimusia mergaite. Motina atsisakė tikrintis blaivumą. Ją išsivežė medikai.
Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) Šiaulių apskrities skyriaus patarėjos Larisos Paurienės, apie šį atvejį vaiko teisių gynėjai sužinojo iš policijos ir reagavo nedelsiant. „Šiuo metu svarbiausia, kad vaikas yra saugioje aplinkoje, juo tinkamai pasirūpinta. Vertiname įvykio aplinkybes. Labai svarbu įvertinti šeimoje iškilusius iššūkius bei suteikti visapusišką pagalbą, kuri padėtų sunkumus įveikti greičiau“, – tvirtino pašnekovė.
L. Paurienės teigimu, šeimai vaiko teisių gynėjų pagalbos buvo prireikę ir anksčiau – buvo teikiamos socialinių partnerių paslaugos. „Svarbu žinoti, kad, kai šeima susiduria su sunkumais, dedamos visos pastangos jai padėti ir išsaugoti vaiką šeimoje užtikrinant vaiko saugumą ir pagalbą tėvams. Vaiko teisių gynėjai inicijuoja pagalbą ir nukreipia šeimą į socialinius partnerius – socialinių paslaugų centrus, krizių centrus, psichologus ir panašiai, kad šie teiktų paslaugas ir padėtų tėvams įveikti emocinius ir kitokius sunkumus“, – aiškino VVTAĮT Šiaulių apskrities skyriaus patarėja.
L. Paurienė pridūrė, kad kiekvienas vaikas turi teisę augti saugus, sveikas ir laimingas. O tėvai yra pirmieji ir svarbiausi žmonės vaiko gyvenime, todėl jų atsakomybė – su meile rūpintis vaiko gerove, užtikrinti jo saugumą ir sveikatą, suteikti rūpestingą ir harmoningą aplinką. „Tik tokiomis sąlygomis vaikas gali visapusiškai ir darniai vystytis. Tačiau pasitaiko atvejų, kai šeimos susiduria su įvairiais iššūkiais ir joms prireikia vaiko teisių gynėjų ar kitų specialistų pagalbos“, – pripažino pašnekovė.
Kilus klausimams, žmonės kviečiami pasikonsultuoti su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 8 800 10 800. Taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
