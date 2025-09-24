Mirė per avariją Rokiškio rajone sužalotas JAV gyvenęs fotomenininkas Jonas Dovydėnas

Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį apie 16.30 val. Panevėžio ligoninėje mirė 86 metų vyras. Jis sekmadienio vidurdienį, apie 12 val., buvo sužalotas per avariją Rokiškio rajone, Palūšnių kaime.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas, nors tikėtina, kad miręs senolis ir buvo jo gyvybę nusinešusios avarijos kaltininkas.
Mirė garsus mecenatas, fotomenininkas
Kaip pranešė Rokiškio rajono savivaldybė, po avarijoje patirtų sužalojimų mirė rajono garbės pilietis, kultūros mecenatas, fotomenininkas J. Dovydėnas.
Anot savivaldybės, vyras fotografavo žurnalams „The Times “, „National Geographic “, kūrė reportažines, reklamines fotografijas, fotografavo architektūrą, peizažus, etnines žmonių bendrijas. Jo kūrinių turi Meno institutas Čikagoje, Meno institutas Mineapolyje, Kongreso biblioteka Vašingtone.
Kai skelbė savivaldybė, J. Dovydėnas finansavo didžiąją Rokiškio Šv. Juozapo koplyčios vitražų dalį. Jis buvo išeivijos rašytojo Liudo Dovydėno rinktinių raštų leidybos mecenatas.
Sužalotas ir vairuotojas, ir keleivės
Panevėžio apskrities policija skelbė, kad sekmadienį apie 12 val. Rokiškio rajone, Palūšnių kaime, Kamajų gatvėje, 1939 metais gimęs vyras automobiliu „VW Passat“ važiuodamas šalutiniu keliu, nelygiareikšmių kelių sankryžoje, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio BMW.
Eismo įvykio metu buvo sužalotas automobilį „VW Passat“ vairavęs senjoras ir dvi su juo vykusios keleivės, gimusios 1952 ir 1943 metais.
Visi eismo įvykio metu sužaloti asmenys buvo paguldyti į ligoninę.
