Miške rastas moters kūnas irimo stadijoje

Varėnos rajone, miške, penktadienį rastas moters kūnas irimo stadijoje, pranešė policija.
Anot Policijos departamento, apie 13.06 val. Paklėštarės kaime, miške, rastas nenustatytos tapatybės ir amžiaus mirusios moters kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
