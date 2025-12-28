Naktį siautėjęs vėjas nuvertė pagrindinę miesto eglę

Apie incidentą socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Alytaus rajono savivaldybė, kuri neslėpė – situacija liūdna, tačiau svarbiausia, kad žmonės nenukentėjo.
„Ne Grinčas, uraganinis vėjas bandė atimti kalėdinę nuotaiką iš Alytaus rajono.
Informuojame, kad naktį dėl stipraus vėjo buvo nulaužta pagrindinė Alytaus rajono Kalėdų eglė Dauguose.
Svarbiausia – žmonės nenukentėjo!“ – rašoma savivaldybės pranešime.
Pasak savivaldybės, nors vėjas šiąnakt pasirodė itin galingas, šventinė nuotaika iš gyventojų neatimta. Šiuo metu ieškoma sprendimų, kaip kuo greičiau atkurti šventinę aplinką miestelyje.
„Nors vėjas šiąnakt pasirodė esąs itin iniciatyvus, kalėdinės nuotaikos jis nenupūtė – ieškome sprendimų, kad šventinė aplinka Dauguose būtų kuo greičiau atkurta.
Dėkojame gyventojams už supratingumą ir linkime saugaus šventinio laikotarpio“, – skelbė savivaldybė.
Nors situacija buvo nemaloni, savivaldybė ją palydėjo su humoru: „Linkėjimai vėjui – dėkui už nemokamą performansą. Pakartojimo nenorėsime.“
Pastarosiomis dienomis visoje Lietuvoje fiksuojami stipraus vėjo padariniai – ugniagesiai šalina nuvirtusius medžius, nutrūkusius laidus, o gyventojai raginami būti itin atsargūs.
