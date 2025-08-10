Neblaivus vairuotojas Šilutės rajone nuvažiavo nuo kelio, automobilyje – trys nepilnamečiai

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugpjūčio 9 d. apie 13.55 val. Rumšų kaime, Šyšos gatvėje, neblaivus (1,41 prom.) vyras, gimęs 1994 m., neturėdamas vairuotojo pažymėjimo vairavo automobilį „VW Golf“, kurio nesuvaldė ir kelio posūkyje nuvažiavo nuo kelio.
Automobilyje kartu važiavo du nepilnamečiai, gimę 2010 m., ir dar vienas jaunuolis, gimęs 2009 m.
Visi eismo įvykio dalyviai buvo pristatyti į gydymo įstaigą apžiūrai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
