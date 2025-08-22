Nelaimė Alytaus profesinio rengimo centre: nukrito liftas su žmonėmis

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Kristina Janulevičienė Eltai sakė, kad pranešimas apie nelaimę Putinų gatvėje buvo gautas apie 13 valandą.
„Atvykus į įvykio vietą, buvo rastos 46 ir 55 metų moterys, abiem medikai nustatė kaulų lūžius. Vietoje dirba specialiosios tarnybos, bus tiriamos aplinkybės, atliekamas tyrimas“, – sakė policijos atstovė.
Pirminiais policijos duomenimis, moterys galėjo lipti iš 3 arba 4 aukšto, liftas krito į 1 aukštą.
Kaip skelbia pirmasis apie nelaimę pranešęs portalas „alytausgidas.lt“, liftas nebuvo senas, turėjo galiojančius patikros sertifikatus.
