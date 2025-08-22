 Nelaimė Alytaus profesinio rengimo centre: nukrito liftas su žmonėmis

Nelaimė Alytaus profesinio rengimo centre: nukrito liftas su žmonėmis

2025-08-22 14:45
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Alytaus profesinio rengimo centre penktadienį nukrito liftas su dviem darbuotojomis. Moterys patyrė šoką ir lūžius, medikai ir pareigūnai joms teikia pagalbą.

Nelaimė Alytaus profesinio rengimo centre: nukrito liftas su žmonėmis
Nelaimė Alytaus profesinio rengimo centre: nukrito liftas su žmonėmis / Asociatyvi Š. Mažeikos / BNS nuotr.

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Kristina Janulevičienė Eltai sakė, kad pranešimas apie nelaimę Putinų gatvėje buvo gautas apie 13 valandą.

„Atvykus į įvykio vietą, buvo rastos 46 ir 55 metų moterys, abiem medikai nustatė kaulų lūžius. Vietoje dirba specialiosios tarnybos, bus tiriamos aplinkybės, atliekamas tyrimas“, – sakė policijos atstovė.

Pirminiais policijos duomenimis, moterys galėjo lipti iš 3 arba 4 aukšto, liftas krito į 1 aukštą.  

Kaip skelbia pirmasis apie nelaimę pranešęs portalas „alytausgidas.lt“, liftas nebuvo senas, turėjo galiojančius patikros sertifikatus.

Šiame straipsnyje:
Alytaus profesinio rengimo centras
nukrito liftas
nukentėjo darbuotojos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų