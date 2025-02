Nelaimės persekioja šeimą: žuvus moteriai, ugnis pasiglemžė jos vyrą ir sūnų

Prienų rajone antradienį paryčiais užsidegus gyvenamajam namui, liepsnose žuvo tėvas ir sūnus. Trečiam name buvusiam vyrui tik per laimingą atsitiktinumą pavyko išsigelbėti. Ugniagesiai sako, kad apie gaisrą vienkiemyje pranešta gerokai per vėlai. Vietiniai sukrėsti.