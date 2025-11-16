Panevėžio apskrityje rasti keturių žmonių kūnai

Panevėžio apskrityje, skirtingose vietose, rasti keturių žmonių kūnai be smurto žymių, sekmadienį pranešė Panevėžio policija.
Anot jos, šeštadienį apie 12 val. Patrakių kaime aptiktas 1974 metais gimusio vyro kūnas. Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant kūno nepastebėta.
Apie 12. 45 val. Panevėžyje, Dubogirio gatvėje, rastas 1977 metais gimusio vyro kūnas. Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant kūno taip pat nepastebėta.
Apie 17.40 val. Kaimiškio kaime rastas negyvas 1962 metais gimęs vyras, o sekmadienį 5 val. Rokiškyje, Sodų gatvėje, – 1974 metais gimusio vyro kūnas. Ir ant jų kūnų pareigūnai smurto žymių neaptiko.
Anot policijos, šeštadienį apie 7 val. Visagine, Kosmoso gatvėje, kambaryje rastas 1977 metais gimusio vyro kūnas be akivaizdžių išorinių smurto žymių.
Sekmadienio naktį Rokiškyje, Sodų gatvėje, aptiktas 1974 metais gimusio vyro kūnas, Radviliškio rajone, Dvarčių kaime, namuose – 1966 metais gimusio vyro kūnas be išorinių sužalojimų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
