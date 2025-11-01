 Pareigūnai ieško be žinios dingusio Laimono

Pareigūnai ieško be žinios dingusio Laimono

2025-11-18 16:35 klaipeda.diena.lt inf.

Tauragės policijos pareigūnai ieško be žinios dingusio Laimono Balčiausko.

Laimonas Balčiauskas
Laimonas Balčiauskas / I. Gelūno / BNS, policijos nuotr.

Kaip skelbė policija, 48-erių vyras yra vidutinio kūno sudėjimo, apie 180 cm ūgio, trumpų, šviesiai rudų plaukų.

Išeidamas vilkėjo kamufliažinę (maskuojamąją) striukę, mėlynus džinsus, avėjo aulinius batus.

Žinančius šio vyro buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, policija prašo nedelsiant pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. nr. +370 700 64300 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

Šiame straipsnyje:
dingo vyras
ieškomas
Laimonas Balčiauskas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų