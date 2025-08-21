Po avarijos prabilo Adomas Vyšniauskas: kaltę ir atsakomybę prisiimu

Atlikėjas LNK.lt pakomentavo skaudžią avariją, į kurią pateko rugpjūčio 20 d. vakare. Adomas patikino, kad per autoįvykį nukentėjusios moters gyvybei pavojus negresia, o šiuo metu jis pats yra pakeliui į Alytaus ligoninę.
„Jei galėčiau atsukti laiką atgal, atsukčiau. Bet to padaryti, deja, nemoku. Dabar važiuojame pas tą moterį į ligoninę Alytuje. Padėsime visais klausimais, resursais, nes prisiimu atsakomybę“, – LNK.lt atviravo A. Vyšniauskas.
Vaikinas pridūrė, jog prisiima visą atsakomybę už autoįvykį.
Aš iškart prisiėmiau kaltę dėl įvykio.
„Aš iškart prisiėmiau kaltę dėl įvykio. Tame posūkyje jau trys yra žuvę. Vienaip ar kitaip, turiu kelyje būti dėmesingesnis“, – kalbėjo A. Vyšniauskas.
LNK.lt primena, kad Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) pranešė, kad Lazdijų rajone, Veisiejų seniūnijoje, Dainaviškių kaime, esant prastoms eismo sąlygoms, įvyko avarija.
2001 m. gimęs vyras, vairuodamas automobilį „BMW X4“, lyjant nesuvaldė transporto priemonės, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su priešais važiavusiu automobiliu „Dacia Duster“, kurį vairavo 1953 m. gimęs vyras.
Per eismo įvykį „Dacia Duster“ keleivė, gimusi 1956 m., patyrė sužalojimų – jai prireikė medikų pagalbos. Įvykio aplinkybės toliau tikslinamos.
„Kai bus gauta informacija apie nukentėjusiosios sužalojimų lygį, bus sprendžiamas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, – teigė Alytaus VPK atstovė Kristina Janulevičienė.
