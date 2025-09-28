 Po manevro kelyje – skaudus susidūrimas: mažametis atsidūrė ligoninėje

2025-09-28 10:18
BNS inf.

Varėnos rajone automobilis kliudė dviratį ir sužalojo jo vairuotoją, sekmadienį pranešė policija.

Po manevro kelyje – skaudus susidūrimas: mažametis atsidūrė ligoninėje / Asociatyvi T. Markelevičiaus/BNS nuotr.

Nelaimė įvyko rugsėjo 27 d. apie 14 val. Marcinkonių kaime Čepkelių kelyje. Pirminiais duomenimis, 1962 metais gimęs vyras, vairuodamas automobilį „Toyota“, lenkdamas ta pačia kryptimi dviračiu važiavusį 2013 metais gimusį vaiką, jį kliudė.

Po susidūrimo automobilis nuvažiavo nuo kelio.

Per eismo įvykį nukentėjo dviratininkas, jis dėl patirtų sužalojimų išvežtas į Kauno klinikas.

Pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

