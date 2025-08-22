Policija ieško Šiauliuose dingusio vyro

Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl dingusio be žinios S. Gačausko, gyvenančio Šiauliuose.
Artimiesiems su vyru nepavyksta susisiekti nuo gegužės 19 d.
Vyro požymiai: 186 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, žilų plaukų. Jis vilkėjo pilką megztinį, pilkas kelnes, avėjo juodus aulinius batus, mėlyną striukę (kišenės su oranžinės spalvos juostomis), su savimi turėjo juodos spalvos kepurę.
Asmenis, pastebėjusius dingusį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, prašoma susisiekti su vyresniąja tyrėja Ž. Mažulyte, tel. +370 700 61415, +370 678 48038, el. p. [email protected] arba vyriausiuoju tyrėju R. Palapiu, tel. +370 700 61419, el. p. [email protected].
Naujausi komentarai