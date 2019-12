Policija patarė, kaip elgtis, kad šventinis laikotarpis neapkarstų

Policijos pareigūnai, siekdami, kad visus džiuginantis šventinis laikotarpis praeitų ramiai ir būtų išvengta nemalonių įvykių, kaip ir įprasta, dirbs nepertraukiamu ritmu – dvidešimt keturias valandas per parą, septynias dienas per savaitę, t.y. bus prižiūrima viešoji tvarka, vykdomas sustiprintas žmonių ir eismo saugumas, daugiau pareigūnų pajėgų dirbs vietose, kur susirenka būriai žmonių, vyksta intensyvus eismas ir kur dažniausiai prireikia pagalbos.

Alkoholio vartojimas ir vairavimas – nesuderinami

Alkoholio vartojimas ir dalyvavimas viešajame eisme – nesuderinami dalykai. Net ir nedidelis apsvaigimas lėtina reakciją, trikdo koordinaciją, daro įtaką gebėjimui valdyti transporto priemonę, orientuotis aplinkoje.

Dėl to prie transporto priemonės vairo sėdama tik esant blaiviems.

Policija ragina ne tik neleisti, kad neblaivus asmuo sėstų prie transporto priemonės vairo, patiems su tokiu asmeniu nevažiuoti ir, pastebėjus tokių atvejų, nedelsiant informuoti policiją.

Neblaivaus vairuotojo sukeltame eismo įvykyje gali nukentėti bet kuris pats ar jam artimas žmogus.

Saugus važiavimo greitis – sėkmingos kelionės garantas

Besikeičiančios oro sąlygos (lietus, sniegas, rūkas, plikledis ir kita) dažnai lemia, kad kelio danga būna slidi. Dėl to transporto priemonės vairuotojui svarbu važiuoti ne leistinu, bet saugiu greičiu. Be to, būtina įvertinti savo vairavimo įgūdžius, nepasiduoti skubai, nekantrumui ir nerizikuoti keleto minučių sąskaita.

Policija dar kartą atkreipia dėmesį, kad pagrindinės eismo įvykių priežastys dažniausiai tos pačios – skubėjimas, neatidumas, važiavimo sąlygų neįvertinimas, nepasirinktas saugus važiavimo greitis, reikiamas atstumas, reikalavimo duoti kelią važiavimo pirmenybę turinčiai transporto priemonei nevykdymas, manevravimo (lenkimo) taisyklių nepaisymas, nedėmesingumas pėstiesiems.

Pasirūpinkite savo saugiu dalyvavimu eisme

– Sėdę prie vairo, nepamirškite užsisegti saugos diržo, įsitikinkite, kad tai padarė ir keleiviai. Vaikus (žemesnius kaip 135 cm ūgio) vežkite jiems skirtose specialiose sėdynėse.

– Savo transporto priemonėje turėkite ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, jos prireiks sustojus tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje (užsivilkite ją prieš išlipdami iš transporto priemonės).

– Pėstieji, būkite matomi. Tai ypač svarbu tamsiuoju paros metu neapšviestuose keliuose. Tamsoje, esant blogam matomumui vairuotojui pastebėti pėsčiąjį, neturintį šviesą atspindinčio elemento, labai sunku. Dėl to turėkite prie drabužių prisegtą kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą (-us), neškitės šviečiantį žibintą (prožektorių) ar vilkėkite ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Žmogus su šviesą atspindinčiu elementu pastebimas iš maždaug tris kartus didesnio atstumo nei be jo.

– Pėstieji, per važiuojamąją kelio dalį eikite tik tada, kai visiškai įsitikinate savo saugumu. Nepraraskite budrumo žengdami į pėsčiųjų perėją.

Pastaraisiais metais stebima, kad šventiniu laikotarpiu pėsčiųjų dalyvavimas eisme suaktyvėja. Viena dažnų eismo įvykių priežasčių – transporto priemonių užvažiavimai ant tamsoje nematomų pėsčiųjų. Nereti atvejai, kai tokie įvykiai nutinka dėl neatsakingo ir netinkamo šių eismo dalyvių elgesio.

Išvykdami iš namų, pasirūpinkite savo būsto, turto saugumu

Prieš išeidami, dar kartą patikrinkite, ar uždaryti langai, išjungti iš elektros tinklo buitiniai prietaisai, užsukti vandens čiaupai, įjungta, jei yra, apsaugos signalizacija. Išeidami, užrakinkite buto, gyvenamojo namo, kitų patalpų duris. Paprašykite kaimynų prižiūrėti Jūsų būstą. Juk saugią aplinką užtikrina ne tik techninės priemonės, bet ir bendruomeniškumas, tarpusavio pagalba ir sutarimas.

Pirotechnika – tik legaliai ir atsakingai

Naudokite tik legaliai įsigytus fejerverkus, petardas ar kitus pirotechnikos gaminius ir saugiai su jais elkitės. Iš anksto susipažinkite su jų instrukcija ir laikykitės nurodymų (saugaus atstumo, vėjo stiprumo, jo krypties ir kita), kad nenukentėtumėte ne tik patys, bet nenukentėtų ir šalia esantieji, ypač vaikai, transporto priemonės, kitas turtas. Policijos pareigūnai atkreips dėmesį ir griežtai vertins atvejus, kai pirotechnika naudojama nesaugiai, keliant grėsmę aplinkiniams.

Policija dar kartą atkreipia dėmesį, kad šventiniu laikotarpiu policijos pareigūnai netoleruos alkoholinių gėrimų vartojimo ir girtų asmenų pasirodymo viešosiose vietose, neleis asmenims elgtis įžūliai, akivaizdžiai kelti grėsmę ne tik sau, bet ir aplinkiniams. Neblaivūs (apsvaigę) asmenys ne tik sukelia konfliktų, padaro nusižengimų, bet ir nereti atvejai, kai nukenčia dėl savo bejėgiškos būklės ar tampa nusikaltimo auka.