Prieš Naujuosius namuose degė suodžiai, po Naujųjų – į konteinerius įmestos petardos

„Iki vidurnakčio tikrai buvo daugiau išvažiavimų negu įprastai, jie susiję su atšalusiu oru ir gaisrais kaminuose, degė du gyvenamieji namai. Dabar registruojami gaisrai su Naujųjų šventimu – žmonės į konteinerius išmeta iššaudytas ir dar degančias petardas, nuo jų užsidega konteineriai. Tokių gaisrų yra visuose didmiesčiuose ir kitur, maždaug 20 tokių gaisrų“, – Eltai ketvirtadienio naktį sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas Konradas Liekis.
Trečiadienio vakarą Vilniuje, Pilies gatvėje, apdegė vyras. Manoma, kad jis benamis ir bandė pasišildyti žvakėmis. Nuo liepsnos užsidegė šalia skudurai ir šiukšlės.
2025-siais, pirminiais duomenimis, šalyje kilo per 9,2 tūkst. gaisrų, per juos žuvo 170 žmonių, 157 apdegė ar apsinuodijo dūmais.
Vien sausį-lapkritį gyvenamųjų namų dūmtraukiuose užsidegus suodžiams kilo 574 gaisrai.
Žmonių žūčių ugnyje priežastys nesikeičia daugybę metų – ugnyje dažniausiai žūstama dėl neatsargaus rūkymo, elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimų, neatsargaus žmogaus elgesio su ugnimi, krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir jų eksploatavimo reikalavimų pažeidimų.
