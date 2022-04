Rasti penki lavonai: mirties priežastys – mįslingos

Anykščių rajone, Troškūnų miestelyje, šeštadienį rastas vyro kūnas be išorinių smurto žymių. Kaip pranešė Utenos policija, pradėtas ikiteisminis tyrimas 1949 gimusio vyro mirties priežasčiai nustatyti.

Tą pačią dieną Radviliškio rajone, Kutiškių kaime, namuose rastas ir mirusios moters kūnas. Kaip pranešė Šiaulių policija, 1948 metais gimusios moters kūnas rastas be išorinių sužalojimų.

Dar vienas kūnas rastas Mažeikiuose, Žemaitijos gatvėje, bute. Kaip pranešė Telšių policija, 1932 gimusio vyro kūnas rastas be išorinių smurto žymių.

Apie rastą lavoną pranešta ir Kazlų Rūdos savivaldybėje, Klevinės kaime. Vakare namuose rastas 1940 gimusio vyro lavonas. Kūnas – be išorinių smurto žymių.

Be to, sekmadienį anksti ryte Šakių rajone, Išdagų kaime, namuose aptiktas 1970 gimusio vyro lavonas. Kūnas taip pat buvo be išorinių smurto žymių.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.