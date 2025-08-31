Šalies keliuose – „juodasis“ šeštadienis

Iš viso šeštadienį užregistruoti 37 eismo įvykiai, iš kurių keturi įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės.
Iš visų praėjusią parą įvykusių eismo įvykių – devyni įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose žuvusiųjų nebuvo, bet nukentėjo vienuolika gyventojų, iš kurių trys buvo nepilnamečiai. Visus šiuos eismo įvykius sukėlė blaivūs vairuotojai.
Įskaitiniu eismo įvykiu laikomas toks eismo įvykis, per kurį žūsta ar sužalojami žmonės.
