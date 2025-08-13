 Siaubas Marijampolėje: gaisras nusinešė vyro gyvybę

2025-08-13 17:04
BNS inf.

Marijampolėje, Draugystės gatvėje esančiame bute, trečiadienį kilo gaisras, jo metu žuvo vyras, dar viena moteris išgabenta į ligoninę.

Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, pranešimas apie gaisrą gautas rugpjūčio 13 d. apie 15.37 val.

Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė butas, esantis trečiame aukšte.

Gaisrui gesinti pasitelktos trys autocisternos. Iš degančio buto ugniagesiai išnešė du asmenis – vyrą ir moterį. Taip pat evakuoti dar septyni žmonės iš gretimų butų.

„Pagal pirminę informaciją, moteris išgabenta į ligoninę, o vyrui yra konstatuota mirtis“, – sako E. Zdanevičienė.

Šiuo metu gaisras dar nėra lokalizuotas.

