2025-09-07 09:27
ELTOS inf.

Šeštadienį Šilalės rajone, magistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda neblaivus vairuotojas sukėlė didžiulę avariją, nuo kurios nukentėjo 5 žmonės, skelbia Tauragės vyriausiasis policijos komisariatas.

Skaudi girto vairuotojo sukelta avarija magistralėje A1: sužeisti penki žmonės / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Apie 18.05 val., 248-ame kelio kilometre, automobilis „Audi A3“, vairuojamas neblaivaus (1,63 prom.) vyro, gim. 1990 m., atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį automobilį „VW Tiguan“, kurį vairavo vyras, gim. 1965 m.

Po susidūrimo abu automobiliai nuvažiavo nuo kelio į griovį ir apvirto. Per eismo įvykį sužaloti automobilio „Audi A3“ vairuotojas ir keleiviai: moteris, gim. 1991 m., berniukas, gim. 2016 m., ir moteris, gim. 1994 m., kurie gydomi ambulatoriškai.

Taip pat sužaloti automobilio „VW Tiguan“ vairuotojas (gydomas ambulatoriškai) ir keleivė, gim. 1958 m., kuri paguldyta į ligoninę.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.

