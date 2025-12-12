Teismas: už moters mirtį dėl poilsiavietėje nulūžusio medžio atsakinga tik savivaldybė

Lietuvos apeliacinis teismas apie savo sprendimą pranešė penktadienį.
Moteriai poilsiavietėje, šalia persirengimo kabinos, kraunantis daiktus, lūžo daugiakamienio baltalksnio vienas iš kamienų, kuris nukrito ant moters ir ją mirtinai sužalojo. Nustatyta, kad medis augo ne Molėtų rajono savivaldybei panaudos pagrindais perduotame valstybiniame žemės sklype, kuriame buvo įrengtas viešas paplūdimys, o besiribojančiame privačiame žemės sklype, už 2,5 metro nuo persirengimo kabinos.
Mirusiosios artimieji turtinę ir neturtinę žalą prašė priteisti solidariai iš savivaldybės ir privataus asmens, kurio sklype augo lūžęs medis, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas sutiko su apygardos teismo išvada, kad šioje situacijoje dėl įvykusios nelaimės civilinė atsakomybė tenka tik savivaldybei.
Nors privačiam asmeniui, kaip miško savininkui, yra privalomas Miškų įstatyme nustatytas reikalavimas dėl sanitarinių miško kirtimų, bylos duomenimis nustatyta, kad lūžęs medis vizualiai atrodė sveikas, žaliuojantis, nebuvo matyti akivaizdžių jo nudžiūvimo ar šerdies puvimo požymių, todėl nebuvo prielaidų spręsti, kad jis galėtų kelti pavojų.
Teismas pažymėjo, kad vien tai, jog privataus asmens sklype augantys medžiai yra pasvirę į gausiai žmonių lankomos poilsiavietės pusę, dar nereiškia, kad jų savininkas turi kasmet savo lėšomis rūpintis visų su poilsiaviete besiribojančių medžių patikra, kaip teigė savivaldybė.
Teisėjų kolegija pabrėžė, kad šiuo atveju žala kilo būtent dėl savivaldybės, kaip rekreacinės paskirties sklypo valdytojos, veiksmų, netinkamai prižiūrint jai patikėtą turtą. Savivaldybė neužtikrino čia besilankančių asmenų saugumo, juo labiau kad buvo akivaizdu, jog vėliau lūžęs medžio kamienas buvo pasviręs į poilsiavietės pusę ir kad virsdamas šis medis gali kliudyti persirengimo kabiną.
Teismas pabrėžė, kad savivaldybė galėjo arba pasirinkti kitą persirengimo kabinos įrengimo vietą, arba pastatyti ženklus, informuojančius lankytojus apie galimą pavojų, arba pačiai imtis priemonių su poilsiaviete besiribojančių medžių būklei įvertinti, o jei jie kelia pavojų – kreiptis į savininką dėl jų pašalinimo, tačiau to nepadarė.
Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad savivaldybė, neužtikrindama poilsiavietės lankytojų saugumo, nesilaikė įstatyme nustatytų rekreacinių teritorijų valdytojų pareigų ir tokiu savo neveikimu sukėlė žalą, kurią privalo atlyginti.
Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsiteisėja jos priėmimo dieną, tačiau per tris mėnesius gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Naujausi komentarai