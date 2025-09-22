 Tragiškas savaitgalis: šuliniuose – du negyvi žmonės

Tragiškas savaitgalis: šuliniuose – du negyvi žmonės

2025-09-22 10:42
BNS inf.

Šuliniuose sekmadienį nuskendo du žmonės, pirmadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Tragiškas savaitgalis: šuliniuose – du negyvi žmonės / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

Rugsėjo 21-osios vidurdienį ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą, kad Mažeikių rajone, Kurmaičių kaime, į šulinį yra įkritęs žmogus, jo būklė neaiški. Atvykus gelbėtojams, šulinyje, penkių metrų gylyje, plūduriavo vyro kūnas. Panaudojus kobinį, vyro kūnas ištrauktas.

Tą pačią dieną, pie 19.30 val., pranešta, kad žmogus į šulinį įkrito ir Trakų rajone, Naujojo Lentvario kaime.

Ugniagesiai, padedant gyventojams, žmogų ištraukė ir gaivino iki greitosios pagalbos atvykimo. Medikai tęsė gaivinimą, tačiau žmogaus atgaivinti nepavyko.

