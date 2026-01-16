Trakuose nuskendo po ledu nardęs kovos menų meistras

Žinia feisbuke pasidalijo Lietuvos Nhat Nam federacija. „Iš gyvenimo išėjo buvęs Nhat Nam treneris Adomas Miklys. Jis tragiškai nuskendo Trakuose. Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir visiems, kurie jį pažinojo“, – tragiškos nelaimės dieną – sausio 15-ąją – socialiniame tinkle rašė federacijos atstovai.
Delfi.lt kalbintas Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Egidijus Ščerbavičius paaiškino, kodėl A. Miklys atsirišus virvei nebegalėjo išnirti į viršų.
„Principas toks, kad ten techniškai buvo saugos virvė. Tas vyras turėjo įnerdamas į vieną eketę išnirti kitoje. Aš kaip suprantu, tai neriant ta virvė atsirišo ir jis tiesiog praplaukė tą antrą eketę. Aš tų trijų ir paklausiau, koks yra matomumas po vandeniu, o jie ir atsakė, kad jis yra labai prastas. Todėl jie naudojo oranžinį žymeklį antroje eketėje, kurioje turėjo išnerti. Tačiau įnėrus į pirmą eketę tas žymeklis nesimato. Jie sakė, kad žymeklis pradeda matytis tik kažkur likus trims metrams. Tiesiog vanduo nėra skaidrus, ant ledo ir sniegas apsunkino matomumą“, – teigė jis.
Primename, kad, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, ketvirtadienį apie 13.30 val. ugniagesiams gelbėtojams buvo pranešta, kad Galvės ežere, ties Slėnio gatve, po ledu nardęs žmogus neišniro. Jis buvo prisirišęs virve, tačiau ji atsirišo.
Ugniagesių žiniomis, jis nardė be kvėpavimo įrangos.
Pirmieji į įvykio vietą atskubėjo Trakų ugniagesiai, tačiau, kaip BNS paaiškino PAGD atstovė Edita Zdanevičienė, jie neturi galimybės atlikti žvalgybos po ledu. Todėl į Trakus buvo iškviesti ugniagesių narai iš Vilniaus.
Apie 15.30 val. ugniagesių gelbėtojų narai surado nuskendusį vyrą ir ištraukė jį į krantą.
