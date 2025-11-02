 Užgesinus gaisrą Kelmės rajone, rastas apdegęs moters kūnas

2025-11-02 08:51
BNS inf.

Šeštadienį popiet užgesinus gaisrą Kelmės rajono Biliškių kaime, rastas apdegęs namo šeimininkės kūnas.

Užgesinus gaisrą Kelmės rajone, rastas apdegęs moters kūnas / L. Balandžio/ BNS nuotr.

Policijos departamento duomenimis, apie 14.15 val. gaisravietėje buvo aptiktas 1961 metais gimusios moters kūnas.

Pareigūnai aiškinasi gaisro priežastį, pradėtas ikiteisminis tyrimas moters mirties priežasčiai nustatyti.

