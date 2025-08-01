 Užsimušė nuo laiptų nukritęs 39-erių vyras

Užsimušė nuo laiptų nukritęs 39-erių vyras

2025-08-10 10:55
BNS inf.

Rokiškio rajono Raikėnų kaime šeštadienį prie gyvenamojo namo rastas vyro kūnas.

Užsimušė nuo laiptų nukritęs 39-erių vyras
Užsimušė nuo laiptų nukritęs 39-erių vyras / D. Labučio/ELTOS nuotr.

Kaip nurodė Policijos departamentas, įtariama, kad 1986 metais gimęs vyras mirtinai susižalojo nukritęs nuo laiptų.

Jo palaikai prie laiptų buvo rasti ankstų šeštadienio rytą. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
mirė vyras
nukrito nuo laiptų
užsimušė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų