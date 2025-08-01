 Vilkaviškio rajone rasti aštuoni sprogmenys

Vilkaviškio rajone rasti aštuoni sprogmenys

2025-08-11 10:31
Gytis Pankūnas (ELTA)

Vilkaviškio rajone sekmadienį rasti 8 sprogmenys, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Vilkaviškio rajone rasti aštuoni sprogmenys
Vilkaviškio rajone rasti aštuoni sprogmenys / Asociatyvi J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

PAGD duomenimis, 13.50 val. gautas policijos pranešimas, kad Žaliosios kaime, miške, rasti sprogmenys, įvedamas planas „Skydas“.

Atvykus į įvykio vietą, ugniagesiai budėjo šalia sprogmenų, kol atvyko pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo būrys ir išvežė sprogmenis sunaikinti į Rasių karjerą.

Sprogmenys buvo palydėti, budėta sunaikinimo metu. Rastas artilerijos sviedinys 45 mm, 3 vnt. artilerijos sviedinių 76 mm, 2 vnt. artilerijos sviedinių 88 mm ir 2 vnt. prieštankinių minų.

 

Šiame straipsnyje:
Vilkaviškio rajonas
rasti sprogmenys
planas skydas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų