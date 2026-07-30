Iš neužrakinto garažo dingo 650 litrų dyzelinio kuro

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, laikotarpiu nuo liepos 28 d. 21 val. iki liepos 29 d. 5.30 val. Kelmės rajone, Gailių kaime, nenustatyti asmenys įsibrovė į neužrakintą garažą ir iš patalpos pagrobė 500 litrų žymėto dyzelinio kuro, iš kieme stovėjusių traktorių pagrobė 150 litrų žymėto dyzelinio kuro.
Iš viso pagrobta 650 litrų žymėto dyzelinio kuro.
Nukentėjusiajai, gimusiai 1969 metais, padaryta 652,8 euro turtinė žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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