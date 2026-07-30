 Iš neužrakinto garažo dingo 650 litrų dyzelinio kuro

Iš neužrakinto garažo dingo 650 litrų dyzelinio kuro

2026-07-30 13:01
Gytis Pankūnas (ELTA)

Kelmės rajone pastebėta, kad iš patalpų, traktorių pavogta 650 litrų dyzelinio kuro, pranešė policija.

<span>Iš neužrakinto garažo dingo 650 litrų dyzelinio kuro</span>
Iš neužrakinto garažo dingo 650 litrų dyzelinio kuro / Asociatyvi V. Balkūno/BNS nuotr.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, laikotarpiu nuo liepos 28 d. 21 val. iki liepos 29 d. 5.30 val. Kelmės rajone, Gailių kaime, nenustatyti asmenys įsibrovė į neužrakintą garažą ir iš patalpos pagrobė 500 litrų žymėto dyzelinio kuro, iš kieme stovėjusių traktorių pagrobė 150 litrų žymėto dyzelinio kuro.

Iš viso pagrobta 650 litrų žymėto dyzelinio kuro.

Nukentėjusiajai, gimusiai 1969 metais, padaryta 652,8 euro turtinė žala.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Šiame straipsnyje:
Kelmės rajonas
dyzelinis kuras
vagystė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
opa tai
Svetkos Tučkes vyro garazas?
1
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų