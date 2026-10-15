Nuo kelio nulėkus vilkikui, į pievą išbyrėjo 25,6 tonos amonio salietros

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 13.19 val. pranešta, kad Šakių rajone, Kidulių seniūnijoje, Kriaušaičių kaime, vilkikas „Volvo“ nuvažiavo nuo kelio. Nurodyta, jog per avariją išsiliejo kuras, į pievą išbėgo amonio trąšos (vilkiko vežtas krovinys).
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, vilkikas buvo nuvažiavęs į šalikelę ir apvirtęs ant šono. Iš vilkiko bako į javų lauką išbėgo dyzelinis kuras, išbyrėjo krovinys – 25,6 tonos amonio salietros. Vairuotojas nenukentėjo.
Sustabdžius kuro tekėjimą iš bako, buvo apkastas plotas naftos produktams sulaikyti, atjungtas vilkiko akumuliatorius.
Atvykę kelių priežiūros darbuotojai surinko teršalus (išsiurbta apie 1 tona dyzelino).
Vietinis ūkininkas traktoriumi padėjo išbyrėjusį krovinį perkrauti į kitą įmonės vilkiką.
Išvežtas sunkvežimis ir jo priekaba, ugniagesiai nuvalė kelio dangą.
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