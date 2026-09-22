 Nuo policijos komisariato pastato pavogtas Migracijos departamento ženklas

Nuo policijos komisariato pastato pavogtas Migracijos departamento ženklas

2026-09-22 11:59
BNS inf.

Biržuose nuo policijos komisariato pastato pirmadienį pavogtas užrašas „Migracijos departamentas“.

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<span>Nuo policijos komisariato pastato pavogtas Migracijos departamento ženklas</span>
Nuo policijos komisariato pastato pavogtas Migracijos departamento ženklas / Asociatyvi A. Ufarto/BNS nuotr.

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