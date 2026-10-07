Nuorodą PIN kodais aktyvavusi moteris prarado pinigus

Marijampolės policija pranešė, kad antradienį į pareigūnus kreipėsi vyras, kuris pranešė, jog jungdamasis prie galimai netikro „Regitros“ interneto puslapio ir įvedęs prisijungimo duomenis, banko sąskaitoje prarado 4,9 tūkst. eurų.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, rugsėjo 28 d. apie 20 val. Panevėžyje moteris (gim. 1963 m.), atlikdama pavedimą, pastebėjo, kad nuo jos banko sąskaitos per keturis kartus nuskaičiuoti pinigai, kurių ji nepervedė į nežinomą sąskaitą.
Patirta turtinė žala – 5 202 eurai.
Anot Utenos policijos, antradienį gautas vyro (gim. 1988 m.), gyvenančio Zarasuose, pareiškimas, kuriame nurodoma, kad spalio 4 d. apgaulės būdu iš jo buvo išvilioti 1 240 eurų, kuriuos jis pervedė bankiniu pavedimu į kitą banko sąskaitą.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Kaip pranešė Šiaulių AVPK, rugsėjo 28 d. Joniškio rajono gyventoja (gim. 1976 m.), bandydama prisijungti prie draudimo bendrovės paskyros, aktyvavo nuorodą, suvedė abu PIN kodus ir neteko 2,9 tūkst. eurų.
Panašiomis aplinkybėmis pinigų neteko ir Klaipėdos apskrities gyventojas.
Anot policijos, rugsėjo 27 d. pranešta, kad bandant prisijungti prie banko interneto svetainės, neteisėtu būdu iš pareiškėjo banko sąskaitos buvo pasisavinti 4 577 eurai.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Kaip pranešė Telšių AVPK, antradienį 14.20 val. Telšiuose moteris (gim. 1977 m.) aktyvavo gautą nuorodą ir suvedė prisijungimo prie elektroninių banko paslaugų duomenis. Po šių veiksmų iš jos banko sąskaitos neteisėtai nuskaityti 5 247 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis.
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