Automobilis apgadintas sekmadienio naktį. 68 metų savininkei padarytas nuostolis nustatinėjamas.
Alytuje pamazgomis apipiltas ir akmenimis apmėtytas moters automobilis
2025-08-18 10:04
Alytuje, Statybininkų gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, moteriai priklausantis automobilis „Opel“ buvo apipiltas pamazgomis bei apmėtytas akmenimis, įskilo priekinis stiklas, pirmadienį pranešė Alytaus apskrities policija.
Alytuje pamazgomis apipiltas ir akmenimis apmėtytas moters automobilis / Asociatyvi freepik.com nuotr.
Naujausi komentarai