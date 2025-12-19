Amerikiečių sauso maisto davinius pavogusiems Lietuvos kariams – prasta žinia iš teismo

Vilniaus apygardos teismas šiuos asmenis buvo pripažinęs kaltais dėl didelės vertės svetimo turto vagystės, piktnaudžiavimo ir kyšininkavimo.
Apeliacinis teismas paliko galioti ir Vilniaus apygardos teismo buvusiems kariškiams skirtas pinigines baudas. Įvertinus tai, kad kai kurie asmenys ikiteisminio tyrimo metu buvo sulaikyti, pirmosios instancijos teismo skirtos bausmės buvo nežymiai pakoreguotos, į jas įskaičiuojant nuteistųjų laikinajame sulaikyme išbūtą laiką.
Griežčiausia bausme liko nubaustas buvęs kuopos vadas Vladas Kataržis, turėsiantis sumokėti galutinę subendrintą 66,9 tūkst. eurų baudą, iš jo bus išieškota 12 tūkst. eurų kaip konfiskuotino turto vertę atitinkanti suma.
Buvusiam poligono kariui Arnoldui Salatkai teismas skyrė subendrintą bausmę – 59,4 tūkst. eurų baudą, o ekskariui Karoliui Laskiui – 25 tūkst. eurų baudą. Taip pat iš jų bus išieškoti po 11,7 tūkst. eurų kaip konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma. Nuteistiesiems Edvinui Juozaičiui, Erikui Barzdaičiui, Agniui Dovydaičiui teismas taip pat paliko galioti griežtas, kiek daugiau nei 20 tūkst. eurų siekiančias baudas. Kitiems kaltinamiesiems skyrė mažesnes baudas nuo 6,9 tūkst. eurų.
Apeliacinės instancijos teismas buvusiems kariškiams paliko galioti ir baudžiamojo poveikio priemonę – atėmė teisę trejus metus dirbti profesinėje karo tarnyboje.
Ikiteisminį tyrimą atliko Lietuvos kariuomenės Karo policijos Vilniaus ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.
A. Salatka, K. Laskys ir V. Kataržis buvo kaltinami vagyste, piktnaudžiavimu, kyšininkavimu bei papirkimu. Dėl vagystės ir piktnaudžiavimo taip pat buvo teisiami ir buvę kariai E. Juozaitis, A. Dovydaitis, E. Barzdaitis ir G. Vikšraitis. Vagyste buvo kaltinami ir du pagal darbo sutartį poligono teritorijoje dirbę asmenys Janas Jackevičius bei Viktoras Semionovas.
Bylos duomenimis, 2020 metų pavasarį iš Lietuvos kariuomenės poligono, esančio Švenčionių rajone, pagrobtas didelis kiekis – ne mažiau kaip 1 176 dėžės su daugiau nei 14 tūkst. vienetų sauso maisto davinių, skirtų JAV Sausumos pajėgų bataliono karių, dislokuotų Lietuvoje, maitinimui. Padaryta turtinė žala siekė daugiau nei 121 tūkst. eurų.
Teismas konstatavo, kad kariai pasinaudojo savo tarnybine padėtimi ir iš minėtame poligone esančio angaro tarnybiniais automobiliais išgabeno ten saugomus JAV karių maisto davinius. Nuteistieji, siekdami pasipelnyti, pagrobtą turtą pardavė kitiems asmenims.
Apie tokią nusikalstamą veiką sužinojęs batalione tarnaujantis kuopos vadas V. Kataržis reikalavo kyšio už jo neteisėtą neveikimą vykdant įgaliojimus, t. y. už tai, jog jis nepraneš vadovybei apie įvykdytą nusikaltimą, ir tą kyšį gavo – 3 tūkst. eurų. Vėliau, pasitelkęs K. Laskį ir A. Salatką bei sudarydamas sąlygas, kad šie būtų komandiruoti į poligoną, ir pats organizavo sauso maisto davinių vagystę, gavo dalį neteisėtų pajamų tuos davinius pardavus.
(be temos)