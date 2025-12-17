Augalininkystės tarnybą krečia skandalas: kyšių suma gali siekti 1,5 mln. eurų

„Manau, kad tai yra precedento neturintis korupcinio pobūdžio veikų tyrimas. Tarp įtariamųjų yra ir valstybės tarnautojai, pakankamai aukšto rango, todėl įvardysiu“, – trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis.
Jis nurodė, kad įtarimai dėl kyšininkavimo veikiant organizuotoje grupėje yra pareikšti tarnybos direktoriui Jurijui Kornijenko, jo pavaduotojui Mantui Butui, tarnybos patarėjams Aurelijui Šapranauskui ir Agnei Silickienei, Kauno regioninio skyriaus laikinajai vedėjai Daliai Šubonienei, Alytaus regioninio skyriaus vedėjui Giedriui Urbelioniui.
„Taip pat kiti yra privatūs, nevieši asmenys, kurie dalyvavo nustatytoje sudėtingoje schemoje to kyšininkavimo“, – pridūrė prokuroras.
Kaip bendrame pranešime nurodė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir Generalinė prokuratūra, įtarimai pareikšti ir septyniems privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Tyrimo duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami stambūs kyšiai už tokių krovinių gabentojams Augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Teisėsauga įtaria, kad bendra kyšių suma gali siekti 1,5 mln. eurų.
„Kalbame apie pinigų sumas, kurios viršija 250 MGL (12,5 tūkst. eurų – BNS) sumą, tai yra sunkios nusikalstamos veikos“, – sakė prokuroras.
Jis pažymėjo, kad šis spalio 1-ąją STT žvalgybinių duomenų pagrindu pradėtas ikiteisminis tyrimas yra „precedento neturintis korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų padarymo aiškinimo tyrimas“.
Pasak A. Urbelio, pagrindiniai tiriamos nusikalstamos veikos epizodai susiję su kyšininkavimu, papirkimu, prekyba poveikiu.
Šeši įtariamieji suimti
Anot teisėsaugos, praėjusią ir šią savaitę per 120 STT pareigūnų vykdė suplanuotus procesinius veiksmus Vilniaus, Kauno, Utenos ir Alytaus apskrityse.
Kaip nurodė A Urbelis, gruodžio 11-ąją buvo atlikta didelio masto operacija, kurios metu sulaikyti įtariamieji, atlikti kiti ikiteisminio tyrimo veiksmai.
Jų metu sulaikyta 13 asmenų, iš kurių šešiems paskirtas suėmimas nuo vieno iki dviejų mėnesių, kitiems – švelnesnės kardomosios priemonės: intensyvi priežiūra arba rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
Pareigūnai atliko daugiau kaip 100 kratų, kurių metu rado per 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, apie 8 kilogramai aukso, kurio vertė siekia apie 1 mln. eurų.
Per kratas pas įtariamuosius taip pat rastas didelis kiekis akcizinių priekių – virš 11 tūkst. pakelių cigarečių, beveik 14 tūkst. litrų alkoholio be lietuviškų banderolių ir, įtariama, narkotinių medžiagų bei sprogmenų.
BNS šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga, antradienį patvirtino, kad tiriant galimą korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, sulaikyta ir eksparlamentarė, buvusio įstaigos vadovo sutuoktinė Vitalija Vonžutaitė.
Jos sulaikymo teisėsauga žurnalistams trečiadienį nei patvirtino, nei paneigė, motyvuodama sprendimu kol kas neatskleisti privačių asmenų detalių.
V. Vonžutaitė praėjusį dešimtmetį buvo nuteista vadinamosios Darbo partijos „juodosios buhalterijos“ byloje.
