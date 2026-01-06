Bangladešo piliečiai bus grąžinti latviams, juos gabenęs ukrainietis teismo lauks už grotų

Trečiadienį ties Navininkų kaimu, Kalvarijos savivaldybėje, netoli Lietuvos–Lenkijos sienos, VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai patikrinti sustabdė automobilį „Peugeot Partner“. Lenkijos registracijos numeriais ženklintą transporto priemonę vairavo 25-erių Ukrainos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lenkijoje.
Kartu su juo važiavo šeši svetimšaliai, prisistatę 21–36-erių Bangladešo piliečiais.
Pirminiais duomenimis, visi jie Latvijoje pasiprašę prieglobsčio. Šešetas pateikė tai patvirtinančius dokumentus – pernai rugsėjį, spalį ir lapkritį Latvijos užsieniečių registracijos centro išduotus pažymėjimus. Kitų dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę bei pilietybę, juo labiau – suteikiančių teisę atvykti į ES, jie neturėjo.
Preliminariais duomenimis, atėjūnai Latvijoje atsidūrė neteisėtai kirtę sieną iš Baltarusijos. Latvių pasieniečiams įsibrovėlius sulaikius, penketas pasiprašė prieglobsčio, tačiau tai, tikėtina, buvo tik priedanga sulaukti progos tęsti savo nelegalią kelionę į Vakarus. Prieglobsčio prašytojo statusas suteikia teisę trumpam išeiti iš URC, tačiau kol prašymai nėra išnagrinėti, migrantams draudžiama išvykti iš šalies, šiuo atveju – Latvijos.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Migrantus gabenęs ukrainietis atsidūrė Kalvarijos pasienio užkardos laikino sulaikymo patalpoje.
Į vieną iš Vakarų Europos šalių vykę Bangladešo piliečiai apgyvendinti viename iš Varėnos pasienio rinktinės padalinių. Vėliau, atlikus visus formalumus, jie bus perduoti Latvijos pareigūnams.
Pirmadienį migrantų gabentojui teismas skyrė kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
Automobilis, kuriuo buvo gabenti prieglobsčio Latvijoje „prašytojai“, laikinai saugomas viename VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinių.
