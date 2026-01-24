Pasienyje su Baltarusija toliau nefiksuota neteisėtų migrantų

Jos duomenimis, Latvijos pasieniečiai penktadienį, o Lenkijos – ketvirtadienį taip pat neapgręžė nė vieno neteisėtai sieną norėjusio pereiti užsieniečio.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 14 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.
Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 24,6 tūkst. neteisėtų migrantų.
