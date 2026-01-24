 Pasienyje su Baltarusija toliau nefiksuota neteisėtų migrantų

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai trečią parą iš eilės nefiksavo neteisėtai kirsti sieną bandžiusių migrantų, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienyje su Baltarusija toliau nefiksuota neteisėtų migrantų / R. Riabovo/BNS nuotr.

Jos duomenimis, Latvijos pasieniečiai penktadienį, o Lenkijos – ketvirtadienį taip pat neapgręžė nė vieno neteisėtai sieną norėjusio pereiti užsieniečio.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 14 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 24,6 tūkst. neteisėtų migrantų.

