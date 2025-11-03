Lenkija, Lietuva ir Latvija jau neįsileido 200 tūkst. besibrovusių migrantų iš Baltarusijos

Baltarusijos režimas nuo 2021 m. vasaros pradėjo rengti neteisėtos migracijos atakas siekdamas destabilizuoti padėtį Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse. Reikšmingiausiu lūžiu suvaldyti tokį dirbtinai inspiruotą neteisėtos migracijos procesą tapo Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje įteisinta ir 2021 m. rugpjūtį pradėta taikyti apgręžimo politika.
Iš viso šios trys šalys į savo teritoriją, vidurnakčio iš sekmadienio į pirmadienį duomenimis, iš Baltarusijos jau neleido įsibrauti 200 042 neteisėtiems migrantams. Sekmadienį į Lenkiją taip bandė patekti aštuoniolika užsieniečių, į Latviją – 40. Lietuvos sienos neteisėtai iš Baltarusijos per praėjusią parą kirsti nesiryžo nė vienas užsienietis.
Didžiausią spaudimą jau penktus metus patiria Lenkija – ji yra apsigynusi nuo 135 810 bandymų į šalį neleistinose vietose kirsti sieną iš Baltarusijos. Nuo 2021 m. rugpjūčio 3 d., kuomet Lietuvos VSAT pareigūnams suteikta teisė apgręžti neleistinose vietose iš Baltarusijos bandančius sieną kirsti atėjūnus, jų į šalį neprasibrovė 24 508. Taikant tokią politiką į Latviją neteisėtų migrantų nuo 2021 m. rugpjūčio nepateko 39 724.
Kai kurie užsieniečiai į šias tris šalis galėjo brautis ne po vieną kartą. Be apgręžimo politikos, suvaldyti situaciją Lietuvos pasieniečiams labai padėjo ir padeda prie sienos su Baltarusija įrengtas fizinis barjeras bei galimybės 100 proc. išorės ES sienos kontroliuoti čia įrengtomis stebėjimo sistemomis. Pastaruoju metu didžioji dalis į Lietuvą bandančių brautis migrantų net neįžengia į jos teritoriją. Kai jie priartėja iš Baltarusijos pusės, VSAT pareigūnai operatyviai reaguoja į tai išnaudodami sienos stebėjimo sistemų ir kitas galimybes.
Pamatę pasieniečius atėjūnai pabūgsta jų akivaizdoje veržtis pro sieną ir dažniausiai sprunka atgal į Baltarusiją. Šiuo metu į Lietuvą iš Baltarusijos bandantys įsibrauti migrantai yra maždaug 20–40 metų vyrai, fiziškai tvirti, sveiki, įžūlūs, besistengiantys pralįsti į šalį ir išvengti kontakto su VSAT pareigūnais. Jiems nereikia pagalbos, Lietuva ar prieglobstis joje tokių atėjūnų dažniausiai nedomina, o tikslas yra vienas – nelegaliai nukakti toliau į Vakarų Europą, dažniausiai – į Vokietiją.
Pastaruoju metu pasitaikė ne vienas atvejis, kai tokie suįžūlėję užsieniečiai, pasieniečių atgrasinti nuo nelegalaus patekimo į Lietuvą, svaido į VSAT pareigūnus ir jų transportą akmenis, pagalius, taip pat juos keikia. Lenkijoje tokių išpuolių prieš jos pareigūnus yra dar daugiau.
(be temos)