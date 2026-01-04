Baltijos jūroje pažeistas jūrinis kabelis tarp Lietuvos ir Latvijos

„Nuo vakar ankstyvo ryto Lietuvos institucijos palaiko glaudų ryšį su Latvijos tarnybomis dėl incidento, susijusio su jūrinio kabelio tarp Lietuvos ir Latvijos (Šventoji – Liepoja) galimu pažeidimu, keičiamasi duomenimis ir turima informacija“, – nurodoma sekmadienį paskelbtame Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) komentare.
Latvijos policija informavo naujienų portalą „Delfi.lv“, jog tikėtinas kaltininkas yra laivas, kuris, remiantis Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų pakrančių apsaugos tarnybos išanalizuota informacija, plaukė virš neveikiančio kabelio, tačiau pakeitęs kursą perplaukė aktyvų – dabar sugadintą – kabelį.
Sekmadienį policijos pareigūnai, bendradarbiaudami su pakrančių apsauga bei kitomis vidaus reikalų tarnybomis, įlipo į laivą, kuris šiuo metu yra Liepojos uoste, ir nuo tada palaiko ryšį su jo įgula.
Šiuo metu nei laivas, nei jo įgula nėra sulaikyti. Teigiama, kad jie bendradarbiauja su policija, o aktyvus darbas siekiant išsiaiškinti aplinkybes tęsiasi.
Kaip rašo „Delfi.lv“, Latvijos Krizių valdymo centro vadovas Arvis Zile (Arvis Zylė) televizijos laidoje „Panorama“ sakė, kad informacijos apie pažeidimą sulaukė būtent iš NKVC. Jo teigimu, šis šeštadienį pranešė, jog privačiai įmonei priklausantis kabelis galėjo būti pažeistas penktadienį.
A. Zile tikino, kad gavus šią žinią buvo atlikta pirminė analizė, informuotos tarnybos, galėjusios turėti informacijos, taip pat susisiekta su kabelio savininku – įmone, kuri patvirtino apie nustatytus pažeidimus.
Apie „Baltijos jūroje netoli Liepojos aptiktą privačiai įmonei priklausančio kabelio pažeidimą“ socialiniame tinkle „X“ sekmadienį pranešė ir Latvijos premjerė Evika Silina (Evika Silinia).
Nurodoma, jog tiek Lietuvos, tiek Latvijos klientams paslaugos teikiamos kaip įprasta, jokių trikdžių vartotojai neturėtų pajusti.
BNS rašė, jog maždaug prieš metus po įtariamų diversijų, kai buvo nutraukti keli povandeniniai telekomunikacijų ir elektros kabeliai, NATO pradėjo Baltijos jūros stebėsenos misiją „Baltijos sargas“ („Baltic Sentry“).
Dar Naujųjų metų išvakarėse buvo pažeistas „Elisa“ povandeninis kabelis tarp Suomijos ir Estijos.
Po to Suomijos policija sulaikė 132 metrų „Fitburg“, plaukiantį iš Sankt Peterburgo Rusijoje į Haifą Izraelyje, ir jo 14 įgulos narių, įtarusi, kad laivo inkaras Suomijos įlankoje apgadino povandeninį telekomunikacijų kabelį.
Incidentai, ekspertų ir politikų teigimu, yra Rusijos organizuotų hibridinio karo veiksmų dalis.
(be temos)
(be temos)