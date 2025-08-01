Nurašyti latviai parklupdė lietuvius

S
erbijos sostinėje Belgrade vykstančio Europos čempionato aštuntfinalyje trenerio Tomo Urbelionio vadovaujami mūsų šalies jauniai pralaimėjo latviams 94:101 ir toliau varžysis tik dėl 9–16 vietų.
Anksčiau C grupėje lietuviai laimėjo visas trejas rungtynes: 137:62 sutriuškino Šiaurės Makedonijos atstovus, 89:81 palaužė serbus ir 87:80 – graikus.
Valdžio Razumovskio treniruojami latviai D grupėje 73:103 nusileido ispanams, 73:88 – belgams ir 76:93 – slovėnams.
Lietuvos krepšininkai per aštuntfinalio mačą pataikė 39 proc. dvitaškių (12/31), Latvijos jauniai – 54 proc. (28/52). Be to, mūsiškiai pralaimėjo kovą dėl kamuolio 41:51.
„Pasiteisino sprendimas pagrindinį dėmesį sutelkti fiziniam ir psichologiniam parengtumui. Įkvepiančių linkėjimų mums atsiuntė vyrų rinktinės kapitonas Dairis Bertanis, – po varžybų sakė latvių strategas V. Razumovskis. – Apsigynėme nuo Lietuvos ekipos lyderių, laimėjome daugumą dvikovų vienas prieš vieną.“
Vakar dėl bilieto į pusfinalį latviai kovėsi su vokiečiais, kurie aštuntfinalyje 89:62 privertė kapituliuoti švedus.
Pirmas rungtynes dėl 9–16 vietų lietuviai žaidė būtent su Švedijos jauniais.
Ketvirtfinalyje jėgas taip pat išmėgino prancūzai ir slovėnai, turkai ir ispanai, italai ir serbai.
Aštuntfinalis
- Lietuva–Latvija 94:101 (24:27, 17:17, 21:21, 32:36). D. Buika 26 taškai (5/11 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai), K. Mikalauskas 14 (1/7 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai), I. Urbonas 12 (8 atkovoti kamuoliai), M. Bulanovas 10 (2/6 tritaškių), V. Valteris 6 taškai (8/8 dvitaškių, 1/6 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai), T. Talcis 19 (8 atkovoti kamuoliai), I. Kuručas (17 atkovotų kamuolių) ir A. Andzevas (7 atkovoti kamuoliai) po 14, M. Sipko 11, R. Rudušanas 10.
- Prancūzija–Bulgarija 76:72, Ispanija–Šiaurės Makedonija 92:38, Turkija–Izraelis 78:67, Slovėnija–Graikija 103:72, Serbija–Belgija 106:36, Italija–Austrija 101:57, Vokietija–Švedija 89:62.
