Paaiškėjo, su kuo ketvirtfinalyje susikaus Lietuvos rinktinė

Graikai iškart šovė į priekį – 7:2. Po atkarpos 5:0 7-ąją minutę skirtumą išaugino iki 21:12. Nors Izraelio rinktinė buvo priartėjusi (20:24), geriau kėlinį pabaigė graikai – 28:22.
Antrajame ketvirtyje Izraelio krepšininkai vėl buvo priartėję iki 4 taškų, tačiau graikai spurtavo ir pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą – 50:39. Iki pertraukos pasižymėti spėjo tik žydai – 41:50.
Po didžiosios pertraukos Izraelio rinktinė ėmė artėti varžovų link ir prabėgus 6,5 minutės savo deficitą ištirpdė iki vieno tikslaus metimo – 58:60. Likusias minutes geriau išnaudojo Graikija, kuri surinko 7 taškus ir praleido vos 1, tad savo skirtumą šiek tiek padidino – 67:59.
Ketvirtajame kėlinyje graikai atitrūko galutinai – sužaidus 4 minutes įgijo 14 taškų pranašumą – 73:59. Izraelis dar bandė gelbėtis (67:75), o prasidėjus paskutinei minutei deficitas sumažėjo iki 6 taškų (74:80), tačiau graikai išsaugojo pranašumą ir šventė pergalę.
Lietuva ir Graikija Europos čempionato ketvirtfinalį Rygoje žais antradienį nuo 21 valandos.
