Po rekordinio migrantų skaičiaus pasienyje su Baltarusija jų nefiksuota

Kaip sekmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė 19 migrantų, tuo metu Lenkijos pareigūnai penktadienį neįleido 65 užsieniečių.
BNS rašė, kad Lietuvos pasieniečiai penktadienį į šalį neleido patekti 63 migrantams. Tai yra didžiausias per parą pasienyje apgręžtų asmenų skaičius nuo 2022-ųjų spalio.
VSAT šį dienos suintensyvėjimą siejo su Baltarusijos pareigūnų veiksmais galimai nukreipiant didelį skaičių migrantų į trumpą ruožą Lazdijų rajone, kad pasieniečiams būtų sunku susidoroti su jų srautu.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,5 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Naujausi komentarai