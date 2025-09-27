 Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

2025-09-27 09:10
BNS inf.

Pastarąją parą pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai nefiksavo nė vieno neteisėtai į šalį bandžiusio pateikti asmens, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų / T. Biliūno/ BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė šešis migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį neįleido 130 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,3 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. neteisėtų migrantų.

Marazmatikai
JAV į Pentagoną sušaukė savo visus generolus, o mūsiškiai dar portfelius dalinasi (Sibire jų neprireiks).
1
0
