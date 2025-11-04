Buka suktybė įklampino visus narkodilerius: vieni iš kitų bandę pavogti siuntą atsidūrė teisme

Kaip antradienį pranešė Generalinė prokuratūra, sutuoktiniai 45-erių M. B. ir 34-erių A. B., taip pat 31-erių L.U. kaltinami ir narkotikų vagyste, o 33-ejų M. A. – jų kontrabanda.
Prokurorė Violeta Bartušienė surašė kaltinamąjį aktą ir bylą perdavė nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis M. A., būdamas Nyderlanduose, 2023 metų birželį neteisėtai įgijo 343 gramų kokaino, kurį paslėpė kompiuterinio žaidimo konsolėje.
Pasak teisėsaugos, asmuo konsolę įdėjo į lagaminą, surado siuntas gabenančią įmonę ir organizavo lagamino pargabenimą į Lietuvą, o apie siuntą žinoję kiti kaltinamieji nutarė narkotikus pavogti.
Prokuratūros duomenimis, veikdami bendrininkų grupėje L. U. ir sutuoktiniai rado kitą asmenį, kuris galėtų iš siuntų įmonės paimti lagaminą, L. U. įmonei pateikė jo telefono numerį.
Taip siunta iš Kauno pasiekė Radviliškį, kur ją paėmė apie nusikalstamą veiką nežinantis kaltinamųjų surastas asmuo. Tą patį vakarą policijos pareigūnai jį su narkotikais sulaikė važiuojantį iš Radviliškio link kaltinamųjų namų Šiauliuose.
Ikiteisminio tyrimo metu M. B. namuose Šiauliuose radus du ginklus ir 60 vnt. šaudmenų, jam taip pat pareikšti kaltinimai neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais ir dideliu kiekiu šaudmenų.
