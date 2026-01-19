Buvusio Jonavos tarybos nario Stašionio „čekiukų“ byla – baigta

Nuteistasis taip pat prašė panaikinti ankstesnių teismų sprendimus ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui dėl laidavimo taikymo.
Pernai įsigaliojo įstatymų pataisos, pagal jas piktnaudžiavimas priskirtas prie apysunkių nusikaltimų, iki pataisų toks nusikaltimas buvo priskiriamas prie sunkių. Piktnaudžiavimą priskyrus prie apysunkių nusikaltimų atsirado galimybė kaltę pripažinusiems įtariamiesiems taikyti laidavimą ir nutraukti jų bylas, tokie asmenys laikomi neteistais.
„Teisėjų kolegija, susipažinusi su skundu, nusprendė, kad jo prašyme nėra nurodytų priežasčių, kurios būtų svarbios ir pakankamos tokio prašymo tenkinimui. Taigi, asmeniui lieka galioti už piktnaudžiavimą, turto pasisavinimą bei dokumentų suklastojimą skirta 9 tūkst. eurų bauda ir teisės trejus metus būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas. Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama”, – Eltai pirmadienį sakė teismo atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Buvęs politikas prisipažino kaltas ir savivaldybei jau atlygino 12 927 eurų žalą. G. Stašioniui grėsė didesnė bauda, tačiau jam pripažinus kaltę, byla buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka ir bausmė sumažinta trečdaliu.
Bylos duomenimis, 2019–2023 m. G. Stašionis sąmoningai suklastojo 47 tarybos nario išmokų avanso apyskaitas apie kuro, transporto, telefono išlaidas, jas teikė buhalterijai, siekė gauti išmokas, kurios negalėjo būti atlyginamos. Tarybos narys nusikaltimų padarymui panaudojo 64 svetimas bankų korteles.
ELTA primena, kad G. Stašionis 2023 m. dalyvavo Jonavos mero rinkimuose, jis varžėsi kartu su socialdemokratu Mindaugu Sinkevičiumi.
Teismai jau galutinai yra konstatavę, kad „čekiukų“ bylose pagrįstai buvo nuteisti buvę tarybos nariai Žilvinas Galimovas ir Kęstutis Macionis. Jiems skirtos baudos, atimta teisė kurį laiką dirbti valstybės tarnyboje.
Naujausi komentarai